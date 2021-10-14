В России подростка убили во время оккультного обряда: подозревают отчима
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В России в Рязанской области 15-летнего парня убили во время выполнения оккультного обряда. В преступлении подозревают отчима и 19-летнюю девушку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Об исчезновении Романа Федулова 9 октября сообщила его мать. Парень ушел из дома накануне ночью и не вернулся.
Через четыре дня в лесу возле села Земенки полицейские нашли тело Романа, которое было исколото ножом.
Еще через несколько дней задержали бывшего отчима подростка, а также 19-летнюю девушку. Следствие считает, что они убили мальчика во время оккультного обряда.
Накануне у отчима во время обыска в гараже обнаружили кровь на кроссовках, а также нашли руны и изображения валькирий. Мужчина сказал, что делал обереги на валькириях для знакомых.
Сейчас устанавливают, какой именно это был обряд.
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