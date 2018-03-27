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У Росії перевірять дії українського пранкера, який телефонував у морги Кемерово

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Слідчий комітет РФ почав перевірку дій українського пранкера Євгена Вольнова, який зателефонував до моргу в Кемерово і спитав про готовність прийняти 300 трупів із торгового центру "Зимова вишня", передає УНН з посиланням на прес-службу комітету.

“...встановлено громадянина іноземної держави, який поширював свідомо помилкову інформацію про кількість загиблих під час пожежі з метою дестабілізації ситуації в регіоні. Йдеться про телефонні дзвінки до медичних установ і державні органи особи, відомої в мережі Інтернет як пранкер Євген Вольнов. Він поширював свідомо помилкову інформацію, вводив в оману родичів загиблих і постраждалих. Відповідна правова оцінка діям даної особи буде дана в рамках розслідуваної кримінальної справи про загибель людей під час пожежі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, український пранкери Євген Вольнов 25 березня опублікував аудіозапис дзвінків, на яких він від імені співробітника МНС запитує співробітників моргів Кемерово про готовність прийняти тіла 300 загиблих під час пожежі в “Зимовій вишні”.

Нагадаємо, у неділю в чотириповерховому торговому центрі “Зимова вишня” в Кемерово сталася пожежа. Загинули 64 людини, в тому числі діти. У лікарнях залишаються 13 постраждалих, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу вже затримали кілька людей.

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