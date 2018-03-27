В России проверят действия украинского пранкера, который звонил в морги Кемерово

"... установлено гражданина иностранного государства, который распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших во время пожара с целью дестабилизации ситуации в регионе. Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, которое известно в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Соответствующая правовая оценка действиям данного лица будет дана в рамках расследуемого уголовного дела о гибели людей при пожаре", - говорится в сообщении.

Отметим, украинский пранкер Евгений Вольнов 25 марта опубликовал аудиозапись разговоров, на которых он от имени сотрудника МЧС спрашивает сотрудников моргов Кемерово о готовности принять тела 300 погибших во время пожара в "Зимней вишни".

Напомним, в воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.