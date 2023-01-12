У росії оголосили в розшук журналіста Аркадія Бабченка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук журналіста Аркадія Бабченка за кримінальною статтею. Про це повідомляє “Настоящее время”, передає УНН.
Деталі
З бази розшуку випливає, що Бабченко оголошений у розшук за статтею. Однак у відомстві не уточнили, за якою саме.
Нагадаємо
29 травня 2018 року в Україні стало відомо про скоєний замах на журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він, після пострілів у спину, помер у кареті "швидкої".
Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
На брифінгу 30 травня тодішній голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації із запобігання вбивству.
Як стало відомо, Бабченко на прохання СБУ взяв участь в інсценуванні свого вбивства.
Грицак розповів, що спецслужбам вдалося розкрити план із підготовки вбивства журналіста, і повідомив про затримання громадянина України Бориса Германа. Його, за словами Грицака, для організації злочину найняли російські спецслужби.
30 серпня того ж року суд у Києві засудив Германа до чотирьох із половиною років в'язниці. Підсудний пішов на угоду зі слідством і повністю визнав свою провину.
У листопаді 2019 року Бабченко розповів про виїзд з України.
Росфінмоніторинг вніс журналіста до переліку екстремістів.
Бабченко відомий своєю антипутінською риторикою. Він виїхав із росії в лютому 2017 року, жив у Празі, потім почав працювати ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з рф інформацією про те, що стосовно нього можуть відкрити кримінальну справу.