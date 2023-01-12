В россии объявили в розыск журналиста Аркадия Бабченко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министерство внутренних дел россии объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко по уголовной статье. Об этом сообщает “Настоящее время”, передает УНН.
Детали
Из базы розыска следует, что Бабченко объявлен в розыск по статье. Однако в ведомстве не уточнили, по какой именно.
Напомним
29 мая 2018 года в Украине стало известно о совершенном покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он, после выстрелов в спину, умер в карете "скорой".
Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
На брифинге 30 мая тогдашний глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.
Как стало известно, Бабченко по просьбе СБУ принял участие в инсценировке своего убийства.
Грицак рассказал, что спецслужбам удалось раскрыть план по подготовке убийства журналиста, и сообщил о задержании гражданина Украины Бориса Германа. Его, по словам Грицака, для организации преступления наняли российские спецслужбы.
30 августа того же года суд в Киеве приговорил Германа к четырем с половиной годам тюрьмы. Подсудимый пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.
В ноябре 2019 года Бабченко рассказал о выезде из Украины.
Росфинмониторинг внес журналиста в перечень экстремистов.
Бабченко известен своей антипутинской риторикой. Он уехал из россии в феврале 2017 года, жил в Праге, потом начал работать ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве. Он объяснял решение уехать из рф информацией о том, что в отношении него могут открыть уголовное дело.