У росії очікують на "великий виступ" путіна. Експерт розповів, чи варто очікувати переломних заяв по Україні

Контекст

У кремлі напередодні повідомили про «великий виступ» російського диктатора владіміра путіна, який очікується в межах петербурзького «міжнародного» економічного саміту 17 червня.

Пізніше кремлівський речник дмитро пєсков уточнив, що у своєму виступі путін не оголошуватиме загальну мобілізацію в рф.

УНН поцікавився, навіщо в росії розганяють стільки шуму навколо виступу диктатора і чи очікувати заяв про Україну.

Цитата

«Мені здається, що зараз у російських можновладців повинна боліти голова про одне – чи вдасться їм в осяжній перспективі зберегти те, що сьогодні називається «російська федерація», бо ті тенденції, які ми спостерігаємо зараз – це саме те, що Україну таки не залишать напризволяще, і що вона попри всі труднощі з постачанням цієї важкої зброї, її все ж таки отримає і у такий спосіб змінить ситуацію на полі бою. Я думаю, це має хвилювати росіян більше, ніж те, що там в черговий раз видасть путін. Бо в разі позитивного вирішення питання на полі бою на користь України думаю, що настане новий етап у внутрішньополітичному житті росії, коли саме оточення путіна скоріш за все дійде думки, що його краще здати самим, ніж щоб потім і його, і їх самих судили у Гаазі», - зазначив Огризко в коментарі УНН.

«Тому те, що чи завтра, чи колись скаже в черговий раз медведєв, чи той самий путін і т. д. – зараз я думаю, це вже не є критичним, тому що росія сама себе загнала у глухий кут, із якого вийти не зможе», - вважає фахівець.

Деталі

Зі слів співрозмовника, для України від нових заяв російського диктатора нічого не зміниться, за виключенням ситуації, коли йтиметься про застосовування ядерної зброї.

Водночас, Огризко такий сценарій вважає «червоною лінією, яка ще дає шанс на виживання російській федерації».

«Бо у разі застосування ними озброєння масового знищення – тоді шансів у росії вже, я думаю, ніколи не буде», - зазначив він.

Ексміністр нагадав також, що оголошення про мобілізацію в росії чекали ще 9 травня.

«Потім до дня росії. Я думаю – це черговий розгін напруги для того, щоб хтось десь злякався. Але я думаю, що росію вже майже не бояться», - вважає колишній посадовець.

Коментуючи заяви одіозного дмитра мєдведева, він зазначив, що «сприймати російський телевізор як щось серйозне – це себе не поважати».

«Це очевидна чергова маячня. Але ж не тільки він втратив здоровий глузд. рогозін так само повторює, інші… Це – люди з того оточення, яке повинно демонструвати свою найбільшу лояльність. Це як цуцики, які перед господарем повинні робити різні вправи для того, щоб йому сподобатись.

Я не думаю, що на таких персонажів потрібно звертати увагу. Насправді я думаю, що долю росії визначатимуть не оці наближені до путіна шавки, а бізнесмени, які в якийсь момент все ж таки зрозуміють, що насправді треба думати про свої перспективи, а не про групу дикунів, які заводять країну в повну безвихідь», - додав він.

Нагадаємо

Як писав УНН, Twitter заблокував акаунт директора "роскосмосу" дмитра рогозіна через твіт, який розпалює ненависть до України.