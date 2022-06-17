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В россии ожидают "большого выступления" путина. Эксперт рассказал, стоит ли ожидать переломных заявлений по Украине

В россии ожидают "большого выступления" путина. Эксперт рассказал, стоит ли ожидать переломных заявлений по Украине

Киев • УНН

 • 397032 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. россиян сегодня судьба их государства должна волновать гораздо больше, чем очередные заявления диктатора владимира путина. Такое мнение УНН высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Контекст

В кремле накануне сообщили о «большом выступлении» российского диктатора владимира путина, который ожидается в рамках петербургского «международного» экономического саммита 17 июня.

Позже кремлевский пресс-секретарь дмитрий песков уточнил, что в своем выступлении путин не будет объявлять общую мобилизацию в рф.

УНН поинтересовался, зачем в россии разгоняют столько шума вокруг выступления диктатора и ожидать ли заявлений об Украине.

Цитата

«Мне кажется, что сейчас у российских власть имущих должна болеть голова об одном – удастся ли им в обозримой перспективе сохранить то, что сегодня называется «российская федерация», потому что те тенденции, которые мы наблюдаем сейчас – это именно то, что Украину таки не оставят на произвол судьбы, и что она, несмотря на все трудности с поставкой этого тяжелого оружия, его все же получит и таким образом изменит ситуацию на поле боя. Я думаю, это должно волновать россиян больше, чем то, что там в очередной раз выдаст путин. Ибо в случае положительного решения вопроса на поле боя в пользу Украины думаю, что наступит новый этап во внутриполитической жизни россии, когда само окружение путина скорее всего придет к мысли, что его лучше сдать самим, чем чтобы потом и его, и их самих судили в Гааге», - отметил Огрызко в комментарии УНН.

«Поэтому то, что или завтра, или когда-нибудь скажет в очередной раз медведев, или тот же путин и т.д. – сейчас я думаю, это уже не является критическим, потому что россия сама себя загнала в тупик, из которого выйти не сможет», - считает специалист.

Детали

По словам собеседника, для Украины от новых заявлений российского диктатора ничего не изменится, за исключением ситуации, когда речь пойдет о применении ядерного оружия.

В то же время, Огрызко такой сценарий считает «красной линией, которая еще дает шанс на выживание российской федерации».

«Ибо в случае применения ими вооружения массового поражения – тогда шансов у россии уже, я думаю, никогда не будет», - отметил он.

Экс-министр напомнил также, что объявления о мобилизации в россии ждали еще 9 мая.

«Потом ко дню россии. Я думаю – это очередной разгон напряжения для того, чтобы кто-то где-то испугался. Но я думаю, что россию уже почти не боятся», - считает бывший чиновник.

Комментируя заявления одиозного дмитрия медведева, он отметил, что «воспринимать российский телевизор как нечто серьезное – это себя не уважать».

«Это очевидный очередной бред. Но ведь не только он потерял здравый смысл. рогозин так же повторяет, другие… это – люди из того окружения, которое должно демонстрировать свою величайшую лояльность. Это как щенки, которые перед хозяином должны делать разные упражнения для того, чтобы ему понравиться.

Я не думаю, что на таких персонажей нужно обращать внимание. На самом деле я думаю, что судьбу россии будут определять не эти приближенные к путину шавки, а бизнесмены, которые в какой-то момент все же поймут, что на самом деле нужно думать о своих перспективах, а не о группе дикарей, которые заводят страну в полную безысходность», – добавил он.

Напомним

Как писал УНН, Twitter заблокировал аккаунт директора "роскосмоса" дмитрия рогозина из-за твита, который разжигает ненависть к Украине.

Украинские Национальные Новости

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