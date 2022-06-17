В россии ожидают "большого выступления" путина. Эксперт рассказал, стоит ли ожидать переломных заявлений по Украине

Контекст

В кремле накануне сообщили о «большом выступлении» российского диктатора владимира путина, который ожидается в рамках петербургского «международного» экономического саммита 17 июня.

Позже кремлевский пресс-секретарь дмитрий песков уточнил, что в своем выступлении путин не будет объявлять общую мобилизацию в рф.

УНН поинтересовался, зачем в россии разгоняют столько шума вокруг выступления диктатора и ожидать ли заявлений об Украине.

Цитата

«Мне кажется, что сейчас у российских власть имущих должна болеть голова об одном – удастся ли им в обозримой перспективе сохранить то, что сегодня называется «российская федерация», потому что те тенденции, которые мы наблюдаем сейчас – это именно то, что Украину таки не оставят на произвол судьбы, и что она, несмотря на все трудности с поставкой этого тяжелого оружия, его все же получит и таким образом изменит ситуацию на поле боя. Я думаю, это должно волновать россиян больше, чем то, что там в очередной раз выдаст путин. Ибо в случае положительного решения вопроса на поле боя в пользу Украины думаю, что наступит новый этап во внутриполитической жизни россии, когда само окружение путина скорее всего придет к мысли, что его лучше сдать самим, чем чтобы потом и его, и их самих судили в Гааге», - отметил Огрызко в комментарии УНН.

«Поэтому то, что или завтра, или когда-нибудь скажет в очередной раз медведев, или тот же путин и т.д. – сейчас я думаю, это уже не является критическим, потому что россия сама себя загнала в тупик, из которого выйти не сможет», - считает специалист.

Детали

По словам собеседника, для Украины от новых заявлений российского диктатора ничего не изменится, за исключением ситуации, когда речь пойдет о применении ядерного оружия.

В то же время, Огрызко такой сценарий считает «красной линией, которая еще дает шанс на выживание российской федерации».

«Ибо в случае применения ими вооружения массового поражения – тогда шансов у россии уже, я думаю, никогда не будет», - отметил он.

Экс-министр напомнил также, что объявления о мобилизации в россии ждали еще 9 мая.

«Потом ко дню россии. Я думаю – это очередной разгон напряжения для того, чтобы кто-то где-то испугался. Но я думаю, что россию уже почти не боятся», - считает бывший чиновник.

Комментируя заявления одиозного дмитрия медведева, он отметил, что «воспринимать российский телевизор как нечто серьезное – это себя не уважать».

«Это очевидный очередной бред. Но ведь не только он потерял здравый смысл. рогозин так же повторяет, другие… это – люди из того окружения, которое должно демонстрировать свою величайшую лояльность. Это как щенки, которые перед хозяином должны делать разные упражнения для того, чтобы ему понравиться.

Я не думаю, что на таких персонажей нужно обращать внимание. На самом деле я думаю, что судьбу россии будут определять не эти приближенные к путину шавки, а бизнесмены, которые в какой-то момент все же поймут, что на самом деле нужно думать о своих перспективах, а не о группе дикарей, которые заводят страну в полную безысходность», – добавил он.

Напомним

Как писал УНН, Twitter заблокировал аккаунт директора "роскосмоса" дмитрия рогозина из-за твита, который разжигает ненависть к Украине.