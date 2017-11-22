У Росії не знайшли порушень на підприємстві "Маяк" після повідомлень про викиди рутенію

"Фахівці з'ясували, що в серпні-жовтні концентрація ізотопу рутеній-106 там (на підприємстві "Маяк"- ред.) не перевищувала допустимих рівнів. Відомство не знайшло порушень, які могли б привести до викиду в атмосферу рутенію", - йдеться в повідомленні .

Перевірку Ростехнагляд провів після вивчення інформації про виявлення цієї речовини в повітрі в Європі в кінці вересня - початку жовтня. Зафіксовані там показники коливалися від десяти мікробеккерелей до ста міллібеккерелей на кубометр повітря.

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Відзначається, що неконтрольований викид радіоактивного ізотопу міг статися під час переробки відпрацьованого ядерного палива або виробництва радіонуклідних джерел.

Як повідомляв УНН, в РФ стався викид радіації на Південному Уралі. Російське відділення екологічної організації Greenpeace має намір звернутися в прокуратуру з проханням провести перевірку можливого приховання викиду радіації попадання в атмосферу радіоактивного ізотопу рутеній-106 на Уралі.