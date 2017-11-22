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В России не нашли нарушений на предприятии "Маяк" после сообщений о выбросе рутения

В России не нашли нарушений на предприятии "Маяк" после сообщений о выбросе рутения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ростехнадзор провел проверку на предприятии "Маяк" в Челябинской области после сообщений о выбросе рутения и не нашел нарушений, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Специалисты выяснили, что в августе-октябре концентрация изотопа рутений-106 там (на предприятии "Маяк" - ред.) не превышала допустимых уровней. Ведомство не нашло нарушений, которые могли бы привести к выбросу в атмосферу рутения", - говорится в сообщении.

Проверку Ростехнадзор провел после изучения информации об обнаружении этого вещества в воздухе в Европе в конце сентября — начале октября. Зафиксированные там показатели колебались от десяти микробеккерелей до ста миллибеккерелей на кубометр воздуха.

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Отмечается, что неконтролируемый выброс радиоактивного изотопа мог произойти во время переработки отработавшего ядерного топлива или производства радионуклидных источников.

Как сообщал УНН, в РФ произошел выброс радиации на Южном Урале. Российское отделение экологической организации Greenpeace намерено обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия выброса радиации попадания в атмосферу радиоактивного изотопа рутений-106 на Урале.

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