У Росії на мера міста напали з битою

Напад стався прямо біля будинку голови міської адміністрації пізно ввечері 14 лютого.

Чиновник отримав легкі травми голови і кінцівок, його госпіталізували. Однак на наступний день мер уже був на робочому місці.

Як повідомляють російські ЗМІ, Шарипов зміг дати відсіч нападнику, після чого той зник.

Поліція шукає підозрюваного у нападі. Порушено кримінальну справу за статтею "Хуліганство". Максимальне покарання за цією статтею - до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, під час участі мера Гданська Павла Адамовича в концерті на благодійному заході в Польщі на сцену увірвався чоловік і кілька разів поранив політика ножем. Адамович загинув від отриманих травм.