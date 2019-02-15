В России на мэра города напали с битой

Нападение произошло прямо возле дома главы городской администрации поздно вечером 14 февраля.

Чиновник получил легкие травмы головы и конечностей, его госпитализировали. Однако на следующий день мэр уже был на рабочем месте.

Как сообщают российские СМИ, Шарыпов смог дать отпор нападавшему, после чего тот скрылся.

Полиция ищет подозреваемого в нападении. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, во время участия мэра Гданьска Павла Адамовича в концерте на благотворительном мероприятии в Польше на сцену ворвался человек и несколько раз ранил политика ножом. Адамович погиб от полученных травм.