У Росії можуть оголосити неробочий тиждень через COVID-19

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У деяких регіонах, де захворюваність на коронавірус росте найшвидше, неробочі дні можуть оголосити вже з 23 жовтня.

В останні кілька днів багато регіонів, наприклад Санкт-Петербург, оголосили про введення QR-кодів для відвідування виставок і концертів, спортзалів, ресторанів і навіть торгових центрів. Також по всій Росії, за винятком Ставропольського краю, Інгушетії і Калмикії, оголошена обов’язкова вакцинація певних груп жителів.

Обов’язкова вакцинація є і в Москві. У місті організували пункти експрес-тестування на ковід в МФЦ і торгових центрах, почали перевіряти школярів (не всі батьки цим задоволені) і посилили контроль за носінням масок в метро.

Нагадаємо

З 25 жовтня жителів міста старше 60 років, а також москвичів з хронічними захворюваннями відправили на “домашній режим”. Від дотримання якого звільнені ті, хто зробили щеплення або перехворіли коронавірусом протягом останнього півроку. Організації зобов’язали перевести на віддалену роботу 30% співробітників, у тому числі всіх працівників старше 60 років і з хронічними захворюваннями. Заходи будуть діяти до 25 лютого 2022 року.