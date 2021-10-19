У Москві через коронавірус вводять “домашній режим” на 4 місяці: що це означає

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що жителі Москви старше 60 років і люди з хронічними захворюваннями повинні дотримуватися “домашнього режиму” з 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року. Про це пише УНН з посиланням на Meduza.

Деталі

Режим зможуть не дотримуватися люди, які перехворіли коронавірусом протягом останніх шести місяців або пройшли вакцинацію.

“Домашнього режиму” необхідно дотримуватися за місцем постійного проживання або на садових ділянках. Дозволені прогулянки і заняття фізкультурою на свіжому повітрі. Працюючі громадяни мають право оформити лікарняний.

Крім того, в цей період мерія Москви зобов’язала роботодавців перевести на дистанційний режим роботи не менше 30% від загального числа працівників, а також усіх працівників старше 60 років і людей з хронічними захворюваннями.

Собянін зазначив, що ця вимога не поширюється на співробітників, чия присутність на роботі критично важливо, а також на вакцинованих і перехворіли працівників. Крім того, це не зачіпає працівників медичних організацій, підприємств оборонного комплексу, “Росатома”, “Роскосмосу” і ряду інших стратегічних галузей.

Крім того, головний санітарний лікар Москви посилив вимоги про обов’язкову вакцинацію працівників сфери послуг і зобов’язав до 1 січня 2022 року вакцинувати не менше 80% від загального числа співробітників (до 1 грудня 2021 року — першим компонентом вакцини).

Нагадаємо

У Росії вперше від початку пандемії від COVID-19 за добу померла понад тисяча осіб.

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