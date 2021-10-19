У Москві через коронавірус вводять “домашній режим” на 4 місяці: що це означає

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Режим зможуть не дотримуватися люди, які перехворіли коронавірусом протягом останніх шести місяців або пройшли вакцинацію.

“Домашнього режиму” необхідно дотримуватися за місцем постійного проживання або на садових ділянках. Дозволені прогулянки і заняття фізкультурою на свіжому повітрі. Працюючі громадяни мають право оформити лікарняний.

Крім того, в цей період мерія Москви зобов’язала роботодавців перевести на дистанційний режим роботи не менше 30% від загального числа працівників, а також усіх працівників старше 60 років і людей з хронічними захворюваннями.

Собянін зазначив, що ця вимога не поширюється на співробітників, чия присутність на роботі критично важливо, а також на вакцинованих і перехворіли працівників. Крім того, це не зачіпає працівників медичних організацій, підприємств оборонного комплексу, “Росатома”, “Роскосмосу” і ряду інших стратегічних галузей.

Крім того, головний санітарний лікар Москви посилив вимоги про обов’язкову вакцинацію працівників сфери послуг і зобов’язав до 1 січня 2022 року вакцинувати не менше 80% від загального числа співробітників (до 1 грудня 2021 року — першим компонентом вакцини).

Нагадаємо

У Росії вперше від початку пандемії від COVID-19 за добу померла понад тисяча осіб.