В Москве из-за коронавируса вводят "домашний режим" на 4 месяца: что это значит
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать “домашний режим” с 25 октября 2021 до 25 февраля 2022 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Meduza.
Детали
Режим смогут не соблюдать люди, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев или прошли вакцинацию.
“Домашний режим” необходимо соблюдать по месту постоянного проживания или на садовых участках. Разрешены прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе. Работающие граждане имеют право оформить больничный.
Кроме того, в этот период мэрия Москвы обязала работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех работников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Собянин отметил, что это требование не распространяется на сотрудников, чье присутствие на работе критически важно, а также на вакцинированных и переболевших работников. Кроме того, это не затрагивает работников медицинских организаций, предприятий оборонного комплекса, “Росатома”, “Роскосмоса” и ряда других стратегических отраслей.
Кроме того, главный санитарный врач Москвы ужесточил требования об обязательной вакцинации работников сферы услуг и обязал к 1 января 2022 вакцинировать не менее 80% от общего числа сотрудников (до 1 декабря 2021 — первым компонентом вакцины).
Напомним
В России впервые с начала пандемии от COVID-19 в сутки умерло более тысячи человек.