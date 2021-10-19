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В России могут объявить нерабочую неделю через COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 19 октября предложила объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября (4 ноября праздник - День народного единства, а с 5 по 7 ноября включительно и так были выходные). Об этом сообщает Meduza, пишет УНН.

Детали

В некоторых регионах, где заболеваемость коронавирусом растет быстрее, нерабочие дни могут объявить уже с 23 октября.

В последние несколько дней многие регионы, например Санкт-Петербург, объявили о введении QR-кодов для посещения выставок и концертов, спортзалов, ресторанов и даже торговых центров. Также по всей России, за исключением Ставропольского края, Ингушетии и Калмыкии, объявленная обязательная вакцинация определенных групп жителей.

Обязательная вакцинация является и в Москве. В городе организовали пункты экспресс-тестирование на ковид в МФЦ и торговых центрах, начали проверять школьников (не все родители этим довольны) и усилили контроль за ношением масок в метро.

Напомним

С 25 октября жителей города старше 60 лет, а также москвичей с хроническими заболеваниями отправили на “домашний режим”. От соблюдения которого освобождены те, кто сделали прививку или переболели коронавирусом в течение последнего полугода. Организации обязали перевести на удаленную работу 30% сотрудников, в том числе всех работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 25 февраля 2022 года.

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