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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Росії можуть дозволити торгувати на біржі з 12 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Центробанк Росії пропонує знизити вік приватних інвесторів для виходу на біржу цінних паперів до 12 років. З цією ідеєю на Петербурзькому міжнародному економічному форумі виступив перший заступник голови Центробанку Сергій Швецов, передає УНН.

У Росії можуть дозволити торгувати на біржі з 12 років

Цитата

"Світ стає швидше, і підлітки з точки зору цифровізації точно нас з вами випереджають. Тому нормально, що вік для інвестування буде знижуватися. Більш того, деякі люди виходять на ринок не для того, щоб заробити, а для того, щоб отримати знання", - заявив Швецов.

Деталі

За словами Швецова, оптимальним віком для початку торгівлі міг би стати вік 12 років, так як до цього часу діти "мають достатні знання з математики, щоб пробувати елементарні фінансові інструменти".

Швецов зазначив, що остаточної згоди в уряді на цей рахунок поки не досягнуто.

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