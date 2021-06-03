У Росії можуть дозволити торгувати на біржі з 12 років

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"Світ стає швидше, і підлітки з точки зору цифровізації точно нас з вами випереджають. Тому нормально, що вік для інвестування буде знижуватися. Більш того, деякі люди виходять на ринок не для того, щоб заробити, а для того, щоб отримати знання", - заявив Швецов.

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За словами Швецова, оптимальним віком для початку торгівлі міг би стати вік 12 років, так як до цього часу діти "мають достатні знання з математики, щоб пробувати елементарні фінансові інструменти".

Швецов зазначив, що остаточної згоди в уряді на цей рахунок поки не досягнуто.

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