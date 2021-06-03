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В России могут разрешить торговать на бирже с 12 лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Центробанк России предлагает снизить возраст частных инвесторов для выхода на биржу ценных бумаг до 12 лет. С этой идеей на Петербургском международном экономическом форуме выступил первый заместитель главы Центробанка Сергей Швецов, передает УНН.

В России могут разрешить торговать на бирже с 12 лет

Цитата

"Мир становится быстрее и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания" , - заявил Швецов.

Детали

По словам Швецова, оптимальным возрастом для начала торговли мог бы стать возраст 12 лет, так как к этому времени дети "имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты".

Швецов отметил, что окончательного согласия в правительстве на этот счет пока не достигнуто.

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