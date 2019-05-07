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У Росії хочуть спростити отримання посвідки на проживання

У Росії хочуть спростити отримання посвідки на проживання

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Уряд Російської Федерації розгляне законопроекти, які повинні спростити отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання в РФ. Про це повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"На порядку денному законопроекти, які повинні спростити в'їзд в нашу країну (в РФ - ред.) іноземних громадян. Йдеться про більш зручний порядок надання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання в Росії", - зазначив Медведєв.

З його слів, термін розгляду заяв на тимчасове проживання і посвідки на проживання скорочується з 6 до 4 місяців.

Крім того, законопроектами передбачається розширення категорій громадян, для яких діятимуть спрощення.

Зокрема, що стосується дозволу на проживання, законопроект передбачає розширення кола осіб, які можуть його отримати без дозволу на тимчасове проживання, пише видання.

За словами Медведєва, це люди, які народилися на території РРФСР (Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки - ред.) і мали радянське громадянство, а також ті, хто був депортований з території Кримської АРСР (Автономної Радянської Соціалістичної Республіки - ред.), і їх родичі по прямій лінії.

Крім того, посвідку на проживання зможуть отримати народжені в РФ діти, усиновлені іноземцями, висококваліфіковані фахівці і ціла низка інших категорій. Також у проекті закону запропонована безстрокова посвідка на проживання. Зараз термін становить 5 років, і після закінчення терміну документ необхідно продовжувати, пише видання.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

Пізніше, 27 квітня, Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою всім українцям.

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