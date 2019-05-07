В России хотят упростить получение вида на жительство

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 82727 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101706 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104544 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106110 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130325 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113200 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138844 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

7 марта, 20:43 • 42117 просмотра
Нидерланды выделят 700 млн евро на дроны для Украины

Нидерланды выделят 700 млн евро на дроны для Украины

7 марта, 21:17 • 38541 просмотра
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

7 марта, 22:41 • 48868 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

01:45 • 57647 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

02:22 • 29228 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 104260 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 130341 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 153371 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 165247 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 223684 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 82678 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 52381 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 75449 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 100192 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 100174 просмотра
Актуальное
В России хотят упростить получение вида на жительство

В России хотят упростить получение вида на жительство

Киев  •  УНН

 • 6733 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Правительство Российской Федерации рассмотрит законопроекты, которые должны упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В повестке дня законопроекты, которые должны упростить въезд в нашу страну (в РФ - ред.) иностранных граждан. Речь идет о более удобном порядке предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство в России", - отметил Медведев.

Со его слов, срок рассмотрения заявлений на временное проживание и вида на жительство сокращается с 6 до 4 месяцев.

Кроме того, законопроектами предусматривается расширение категорий граждан, для которых будут действовать упрощения.

В частности, что касается вида на жительство, законопроект предполагает расширение круга лиц, которые могут его получить без разрешения на временное проживание, пишет издание.

По словам Медведева, это люди, которые родились на территории РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - ред.) и имели советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской АССР (Автономной Советской Социалистической Республики - ред.), и их родственники по прямой линии.

Кроме того, вид на жительство смогут получить рожденные в РФ дети, усыновленные иностранцами, высококвалифицированные специалисты и целый ряд других категорий. Также проектом закона вводится бессрочный вид на жительство. Сейчас срок составляет 5 лет, и по истечении срока документ необходимо продлевать, пишет издание.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Позже, 27 апреля, Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинцам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы