У росії готуються до поразки та мобілізації 17-річних – ГУР

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За словами Юсова, "на тлі втрат у війні з Україною в росії готуються до майбутньої поразки своїх військ".

Також він зазначив, що мобілізація в армію рф триває.

"Є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку. Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон. Ця війна торкнеться кожного в росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться”, – сказав Юсов.

Нагадаємо

6 грудня начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що на озброєнні російської армії залишилося ракет ще для кількох масштабних атак.