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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У росії готуються до поразки та мобілізації 17-річних – ГУР

У росії готуються до поразки та мобілізації 17-річних – ГУР

Київ • УНН

 • 700929 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У росії готуються до майбутньої поразки у війні з Україною та мобілізації 17-річних жителів тимчасово захоплених українських територій. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі

За словами Юсова, "на тлі втрат у війні з Україною в росії готуються до майбутньої поразки своїх військ".

Також він зазначив, що мобілізація в армію рф триває. 

"Є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку. Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон. Ця війна торкнеться кожного в росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться”, – сказав Юсов.

Нагадаємо

6 грудня начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що на озброєнні російської армії залишилося ракет ще для кількох масштабних атак.

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