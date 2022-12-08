У росії готуються до поразки та мобілізації 17-річних – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У росії готуються до майбутньої поразки у війні з Україною та мобілізації 17-річних жителів тимчасово захоплених українських територій. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.
Деталі
За словами Юсова, "на тлі втрат у війні з Україною в росії готуються до майбутньої поразки своїх військ".
Також він зазначив, що мобілізація в армію рф триває.
"Є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку. Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон. Ця війна торкнеться кожного в росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться”, – сказав Юсов.
Нагадаємо
6 грудня начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що на озброєнні російської армії залишилося ракет ще для кількох масштабних атак.