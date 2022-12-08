В россии готовятся к поражению и мобилизации 17-летних – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В россии готовятся к предстоящему поражению в войне с Украиной и мобилизации 17-летних жителей временно захваченных украинских территорий. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.
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По словам Юсова, "на фоне потерь в войне с Украиной в россии готовятся к предстоящему поражению своих войск".
Также он отметил, что мобилизация в армию рф продолжается.
"Есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета. Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в россии, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся”, – сказал Юсов.
Напомним
6 декабря начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что на вооружении российской армии осталось ракет еще для нескольких масштабных атак.