В россии готовятся к поражению и мобилизации 17-летних – ГУР

Детали

По словам Юсова, "на фоне потерь в войне с Украиной в россии готовятся к предстоящему поражению своих войск".

Также он отметил, что мобилизация в армию рф продолжается.

"Есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета. Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в россии, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся”, – сказал Юсов.

Напомним

6 декабря начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что на вооружении российской армии осталось ракет еще для нескольких масштабных атак.