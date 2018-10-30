У Росії горить нафтобаза, двоє осіб постраждало

Зазначається, що очевидці чули хлопок на об'єкті в Нижньовартовську районі Ханти-Мансійського автономного округу РФ, після чого загорівся резервуар з нафтопродуктами, наразі горять вже чортири. Як зазначає Mash, двоє людей постраждало в результаті пожежі, третя особа зникла безвісти.



Як повідомляв УНН, 21 жовтня у результаті масштабної пожежі на металургійному заводі у Владикавказі в Росії загинув один рятувальник, ще двоє травмовані.



Нагадаємо, 19 жовтня очевидці повідомили, що на заводі "Авангард" на Центральній вулиці в Гатчині біля Санк-Петербурга, який, в тому числі, виробляє піротехніку, сталося загоряння.