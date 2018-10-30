В России горит нефтебаза, два человека пострадали

Отмечается, что очевидцы слышали хлопок на объекте в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа РФ, после чего загорелся резервуар с нефтепродуктами, пока горят уже четыре. Как отмечает Mash, два человека пострадали в результате пожара, третье лицо пропало без вести.



Как сообщал УНН, 21 октября в результате масштабного пожара на металлургическом заводе во Владикавказе в России погиб один спасатель, еще двое травмированы.



Напомним, 19 октября очевидцы сообщили, что на заводе "Авангард" на Центральной улице в Гатчине у Санк-Петербурга, который в том числе, производит пиротехнику, произошло возгорание.