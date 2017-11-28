У Росії будуть платити за первістка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Росії введуть щомісячну виплату на народження первістка. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на засіданні координаційної ради з реалізації національної стратегії дій в інтересах дітей, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
В середньому допомога становитиме в 2018 року 10 523 рубля, в 2019-му - 10 836 рублів, в 2020-му - 11 143 рубля. Виплата буде адресною, нововведення вступить в силу з січня.
Загальні витрати на програму складуть 144,5 мільярда рублів за три роки.
Повідомляють, що посібник буде залежати від розміру прожиткового мінімуму дитини, встановленого в конкретному регіоні. Його нараховуватимуть, поки дитині не виповниться півтора року.
Нагадаємо, допомогу на дитину в Україні виплачуватимуть на наступний день після подачі заяви.