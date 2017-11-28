В России будут платить за первенца

В среднем пособие составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Выплата будет адресной, нововведение вступит в силу с января.

Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

Сообщают, что пособие будет зависеть от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. Его будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года.

Напомним, пособие на ребенка в Украине будут выплачивать на следующий день после подачи заявления.