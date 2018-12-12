У Росії біля торгового центру стався вибух, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Біля торгового центру "Ковчег" у місті Назрань російської республіки Інгушетія пролунав вибух, у результаті якого постраждали правоохоронці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Біля одного з торгових центрів Назрані стався хлопок, схожий на вибух. Співробітники правоохоронних органів оточили місце ймовірної надзвичайної події в центрі Назрані, де знаходиться торговий центр "Ковчег" - один з найбільших і відвідуваних у місті. Також поруч розташований великий ринок", - йдеться у повідомленні.
Також додають: "Два співробітники (правоохоронних органів - ред.) знаходяться в РКЛ (республіканська клінічна лікарня - ред.) в місті Назрань з численними пораненнями верхніх і нижніх кінцівок. Вони в свідомості, стан середньої тяжкості, некритичний. З ними працюють нейрохірурги, травматологи".
Як повідомляв УНН, раніше відвідувачів і персонал відразу кількох торгових центрів евакуювали у російській столиці Москві.