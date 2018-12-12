В России возле торгового центра произошел взрыв, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Возле торгового центра "Ковчег" в городе Назрань российской республики Ингушетия прогремел взрыв, в результате которого пострадали правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Возле одного из торговых центров Назрани произошел хлопок, похожий на взрыв. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место вероятного ЧП в центре Назрани, где находится торговый центр "Ковчег"- один из крупнейших и посещаемых в городе. Также рядом расположен большой рынок", - говорится в сообщении.
Также добавляют: "Два сотрудника (правоохранительных органов - ред.) находятся в РКБ (республиканская клиническая больница - ред.) в городе Назрань с многочисленными ранениями верхних и нижних конечностей. Они в сознании, состояние средней тяжести, некритичное. С ними работают нейрохирурги, травматологи".
Как сообщал УНН, ранее посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров эвакуировали в российской столице Москве.