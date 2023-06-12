У росії арештували американського музиканта Майкла Тревіса Ліка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Російський суд затримав громадянина США Майкла Тревіса Ліка, музиканта і колишнього десантника, за звинуваченням у розповсюджені наркотиків, пише ВВС, передає УНН.
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Хамовницький суд москви висунув звинувачення Ліку в організації та збуті наркотичних речовин молоді. Музикант відкидає звинувачення.
Російське державне телебачення транслювало кадри з суду над паном Ліком, на яких він був замкнений у металевій клітці.
В окремому відео, опублікованому в мережі, він сказав, що “не знав”, чому його затримали.
Виглядаючи збентеженим, він сказав, що не вірить, що зробив те, у чому його звинувачують, оскільки він не знав, які звинувачення.
Представник Державного департаменту США повідомив, що співробітники посольства були присутні на судовому засіданні пана Ліка в суботу, 10 червня.
Департамент уважно стежив за розвитком справи, додав речник.
Він перебуватиме під вартою до 6 серпня в очікуванні можливого суду.