В россии арестовали американского музыканта Майкла Трэвиса Лика
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Российский суд задержал гражданина США Майкла Трэвиса Лика, музыканта и бывшего десантника, по обвинению в распространении наркотиков, пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Хамовнический суд москвы выдвинул обвинение Лику в организации и сбыте наркотических веществ молодежи. Музыкант отвергает обвинения.
Российское государственное телевидение транслировало кадры из суда над господином Ликом, на которых он был заперт в металлической клетке.
В отдельном видео, опубликованном в сети, он сказал, что “не знал”, почему его задержали.
Выглядя смущенным, он сказал, что не верит, что сделал то, в чем его обвиняют, поскольку он не знал, какие обвинения.
Представитель Государственного департамента США сообщил, что сотрудники посольства присутствовали на судебном заседании г-на Лика в субботу, 10 июня.
Департамент внимательно следил за развитием дела, добавил спикер.
Он будет находиться под стражей до 6 августа в ожидании возможного суда.