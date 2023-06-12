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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В россии арестовали американского музыканта Майкла Трэвиса Лика

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Российский суд задержал гражданина США Майкла Трэвиса Лика, музыканта и бывшего десантника, по обвинению в распространении наркотиков, пишет ВВС, передает УНН.

В россии арестовали американского музыканта Майкла Трэвиса Лика

Детали

Хамовнический суд москвы выдвинул обвинение Лику в организации и сбыте наркотических веществ молодежи. Музыкант отвергает обвинения.

Российское государственное телевидение транслировало кадры из суда над господином Ликом, на которых он был заперт в металлической клетке.

В отдельном видео, опубликованном в сети, он сказал, что “не знал”, почему его задержали.

Выглядя смущенным, он сказал, что не верит, что сделал то, в чем его обвиняют, поскольку он не знал, какие обвинения.

Представитель Государственного департамента США сообщил, что сотрудники посольства присутствовали на судебном заседании г-на Лика в субботу, 10 июня.

Департамент внимательно следил за развитием дела, добавил спикер.

Он будет находиться под стражей до 6 августа в ожидании возможного суда.

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