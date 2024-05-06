У російському смоленську спалахнула масштабна пожежа на цегельному заводі: очевидці чули два вибухи
Київ • УНН
Потужна пожежа спалахнула на цегельному заводі в смоленську, росія, після двох глухих вибухів, спричинивши обвалення даху і охопивши площу в 1500 квадратних метрів.
Потужна пожежа сталася на цегельному заводі у російському смоленську. Перед цим мешканці міста чули два лункі вибухи, передає УНН із посиланням на Telegram-канал SHOT.
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За інформацією SHOT, спалах відбувся в цеху з виробництва цегли близько 20:00. Місцеві жителі стверджують, що обрушилася покрівля будівлі, а перед самою пожежею було чути два вибухи.
Точної інформації про причини займання та постраждалих наразі немає. На місці працюють екстрені служби. Співробітники мнс рф розгорнули штаб на вулиці лавочкіна.
Площа загоряння – 1,5 тис кВ.м.