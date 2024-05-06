В российском смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе: очевидцы слышали два взрыва

Мощный пожар произошел на кирпичном заводе в российском Смоленске. Перед этим жители города слышали два звонких взрыва, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Детали

По информации SHOT, возгорание произошло в цехе по производству кирпича около 20:00. Местные жители утверждают, что обрушилась кровля здания, а перед самим пожаром было слышно два взрыва.

Точной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы. Сотрудники мчс рф развернули штаб на улице лавочкина.

Площадь возгорания - 1,5 тыс кВ.м.