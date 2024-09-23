У російському Омську школярі спалили Мі-8, їм нібито обіцяли 20 тис. доларів винагороди
Київ • УНН
Двоє 16-річних підлітків підпалили вертоліт Мі-8 на авіабазі в Омську за обіцяні $20 тисяч. Завдання вони отримали через Telegram, але гроші так і не одержали.
В російському Омську двоє школярів спалили гелікоптер на місцевій авіабазі. За підпал їм пообіцяли заплатити 20 тисяч доларів, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
За даними "Бази", школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня. Хлопці кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події.
Проте вже невдовзі хлопців було затримано. За даними "Бази", диверсантами виявилися 16-річні Рома та Антон. Підлітки розповіли, що завдання спалити гелікоптер вони отримали через Telegram, а за роботу їм пообіцяли велику суму (правда, обіцяні гроші вони так і не отримали).
Кілька днів тому підлітки спалили вертоліт у Ноябрську. Тоді школярам за "роботу" пообіцяли 5 мільйонів карбованців.