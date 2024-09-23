В российском Омске школьники сожгли Ми-8, им якобы обещали 20 тыс. долларов вознаграждения

В российском Омске двое школьников сожгли вертолет на местной авиабазе. За поджог им пообещали заплатить 20 тысяч долларов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным "Базы", школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Ребята бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

Однако уже вскоре ребята были задержаны. По данным "Базы", диверсантами оказались 16-летние Рома и Антон. Подростки рассказали, что задание сжечь вертолет они получили через Telegram, а за работу им пообещали большую сумму (правда, обещанные деньги они так и не получили).

Несколько дней назад подростки сожгли вертолет в Ноябрьске. Тогда школьникам за "работу" пообещали 5 миллионов рублей.