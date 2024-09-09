У російському Курську рекламують службу за контрактом із зображенням українського бійця
Київ • УНН
Влада російського Курська розмістила рекламу військової служби із зображенням українського солдата. Мер міста висловив догану відповідальному чиновнику за "кричущу недбалість" при створенні банера.
Влада російського Курська розмістила рекламу служби за контрактом із зображенням українського бійця на руках із дитиною, підписавши її "За наших", передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
Інформацію про рекламу із зображенням українського бійця побічно підтвердив мер Курська Ігор Куцак, який висловив догану голові комітету архітектури та містобудування "у зв'язку з кричущою недбалістю при виготовленні та розміщенні військово-патріотичного банера".