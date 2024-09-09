В российском Курске рекламируют службу по контракту с изображением украинского бойца
Киев • УНН
Власти российского Курска разместили рекламу военной службы с изображением украинского солдата. Мэр города вынес выговор ответственному чиновнику за «вопиющую халатность» при создании баннера.
Власти российского Курска разместили рекламу службы по контракту с изображением украинского бойца на руках с ребенком, подписав ее "За наших", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Информацию о рекламе с изображением украинского бойца косвенно подтвердил мэр Курска Игорь Куцак, который высказал выговор председателю комитета архитектуры и градостроительства "в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера".