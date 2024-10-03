У російському хабаровську горить крайовий музичний театр: площа займання -1000 квадратних метрів
Київ • УНН
У хабаровську палає крайовий музичний театр. Пожежа охопила всю будівлю площею близько 1000 кв.м, очевидці повідомляють про періодичні вибухи через обвалення конструкцій.
У російському хабаровську палає крайовий музичний театр. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За інформацією, полум'я охопило всю споруду, а величезний стовп диму видно з різних районів міста.
За попередніми даними, площа займання становить близько 1000 квадратних метрів.
Очевидці повідомляють, що на місці пожежі періодично чути гучні вибухи, ймовірно через обвалення конструкцій будівлі. На місці працюють пожежники, однак інформації про постраждалих поки немає.
У новоросійську в рф палає вантажний термінал18.08.23, 09:38 • 1499277 переглядiв