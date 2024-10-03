В российском Хабаровске горит краевой музыкальный театр: площадь возгорания -1000 квадратных метров
Киев • УНН
В хабаровске пылает краевой музыкальный театр. Пожар охватил все здание площадью около 1000 кв.м, очевидцы сообщают о периодических взрывах из-за обрушения конструкций.
В российском Хабаровске пылает краевой музыкальный театр. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По информации, пламя охватило все сооружение, а огромный столб дыма виден из разных районов города.
По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.
Очевидцы сообщают, что на месте пожара периодически слышны громкие взрывы, вероятно из-за обрушения конструкций здания. На месте работают пожарные, однако информации о пострадавших пока нет.
В новороссийске в рф пылает грузовой терминал18 августа 2023, 06:38 • 1499207 просмотров