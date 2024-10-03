В российском Хабаровске горит краевой музыкальный театр: площадь возгорания -1000 квадратных метров

В российском Хабаровске пылает краевой музыкальный театр. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, пламя охватило все сооружение, а огромный столб дыма виден из разных районов города.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.

Очевидцы сообщают, что на месте пожара периодически слышны громкие взрывы, вероятно из-за обрушения конструкций здания. На месте работают пожарные, однако информации о пострадавших пока нет.

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