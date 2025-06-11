У російському Енгельсі пролунав вибух, піднявся дим: що відомо

У російському Енгельсі пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

Офіційної інформації про вибух в Енгельсі поки що немає.

За даними Astra, у чатах пишуть, що, ймовірно, вибух стався на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі — він знаходиться за два кілометри від нафтобази "Кристал". За іншими даними, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури "РусКон-С", розташованому за п'ять кілометрів від "Кристала". Інформація уточнюється.

Додамо

У ніч з 5 на 6 червня після атаки БПЛА в Енгельсі спалахнула нафтобаза "Кристал". Вона продовжує горіти вже кілька діб. Влада відзвітувала, що перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі не виявлено.