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В российском Энгельсе прогремел взрыв, поднялся дым: что известно

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Громкий взрыв прогремел в российском Энгельсе, местные жители сообщают о столбе дыма. Предположительно, взрыв произошел на заводе в двух километрах от нефтебазы "Кристалл".

В российском Энгельсе прогремел взрыв, поднялся дым: что известно

В российском Энгельсе прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщают о большом столбе дыма, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Официальной информации о взрыве в Энгельсе пока нет.

По данным Astra, в чатах пишут, что, вероятно, взрыв произошел на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе — он находится в двух километрах от нефтебазы "Кристалл". По другим данным, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С", расположенном в пяти километрах от "Кристалла". Информация уточняется.

Добавим

В ночь с 5 на 6 июня после атаки БПЛА в Энгельсе вспыхнула нефтебаза "Кристалл". Она продолжает гореть уже несколько суток. Власти отчитались, что превышение концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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