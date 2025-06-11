В российском Энгельсе прогремел взрыв, поднялся дым: что известно

В российском Энгельсе прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщают о большом столбе дыма, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Официальной информации о взрыве в Энгельсе пока нет.

По данным Astra, в чатах пишут, что, вероятно, взрыв произошел на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе — он находится в двух километрах от нефтебазы "Кристалл". По другим данным, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С", расположенном в пяти километрах от "Кристалла". Информация уточняется.

Добавим

В ночь с 5 на 6 июня после атаки БПЛА в Энгельсе вспыхнула нефтебаза "Кристалл". Она продолжает гореть уже несколько суток. Власти отчитались, что превышение концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.