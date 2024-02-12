У рф зіштовхнулись два поїзди, з рейок зійшло 10 вагонів

Два поїзди - товарний та господарський - зіштовхнулись у рф. З рейок зійшло 10 вагонів, постраждалих немає, передає УНН із посиланням на Telegram-канал 112.

"Під Челябінськом зіткнулися два поїзди. Один із машиністів вирішив проскочити на червоний, в результаті на станції Бердяуш у лобову зійшлися порожній товарняк та господарський потяг. З рейок зійшло 10 вагонів. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, на місце вже направили ремонтні бригади та відновлювальні поїзди із Златоуста та Аша. Рух на ділянці припинено.