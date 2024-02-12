В рф столкнулись два поезда, с рельсов сошло 10 вагонов

Два поезда - товарный и хозяйственный - столкнулись в рф. С рельсов сошло 10 вагонов, пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.

"Под Челябинском столкнулись два поезда. Один из машинистов решил проскочить на красный, в результате на станции Бердяуш в лобовую сошлись пустой товарняк и хозяйственный поезд. С рельсов сошло 10 вагонов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, на место уже направили ремонтные бригады и восстановительные поезда из Златоуста и Аши. Движение на участке приостановлено.