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У Росавіації заявили, що Київ встановив нові заборонні зони для польотів над Чорним морем

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна встановила нові небезпечні зони для виконання польотів над водами Чорного моря, передає УНН із посиланням на повідомлення, опубліковане на сайті Росавіації.

У Росавіації заявили, що Київ встановив нові заборонні зони для польотів над Чорним морем

Відзначається, що “зони встановлені над нейтральними водами Чорного моря і частково над чорноморськими територіальними водами Росії на північний захід і південний схід від Криму”.

“Тим самим українська сторона зробила чергову незрозумілу спробу „влізти“ в суверенний повітряний простір Росії, на цей раз на відстань від 6 до 10 морських миль (від 11 до 18 кілометрів) з боку нейтральних вод”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Україна нібито не погодила свої дії щодо встановлення небезпечних зон над нейтральними водами із Державною корпорацією з організації повітряного руху в Російській Федерації.

“Росавіація інформує про те, що польотам над Кримом нічого не загрожує, повітряний простір над півостровом закрито не буде, безпека польотів російських авіакомпаній, що здійснюють рейси між Сімферополем і іншими містами Росії, гарантована”, — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 25 листопада Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, коментуючи заяву Федерального агентства повітряного транспорту Російської Федерації щодо нібито “порушень українською стороною російського повітряного простору під час випробувань ракетної зброї”, заявив, що Україна не планує здійснювати ракетні випробування в Керченській протоці.

Як повідомляв УНН, Росавіація 25 листопада заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в односторонньому порядку має намір провести ракетні стрільби в районі Сімферополя.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.

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