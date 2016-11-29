В Росавиации заявили, что Киев установил новые запретительные зоны для полетов над Черным морем

Отмечается, что "зоны установлены над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами России на северо-запад и юго-восток от Крыма".

"Тем самым украинская сторона сделала очередную непонятную попытку "влезть" в суверенное воздушное пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 километров) со стороны нейтральных вод", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Украина якобы не согласовала свои действия по установлению опасных зон над нейтральными водами с Государственной корпорацией по организации воздушного движения в Российской Федерации.

"Росавиация информирует о том, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Симферополем и другими городами России, гарантирована", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 25 ноября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя заявление Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации о якобы "нарушении украинской стороной российского воздушного пространства во время испытаний ракетного оружия", заявил, что Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе.

Как сообщал УНН, Росавиация 25 ноября заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке намерена провести ракетные стрельбы в районе Симферополя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".