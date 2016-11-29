В Росавиации заявили, что Киев установил новые запретительные зоны для полетов над Черным морем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина установила новые опасные зоны для выполнения полетов над водами Черного моря, передает УНН со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте Росавиации.
Отмечается, что "зоны установлены над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами России на северо-запад и юго-восток от Крыма".
"Тем самым украинская сторона сделала очередную непонятную попытку "влезть" в суверенное воздушное пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 километров) со стороны нейтральных вод", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Украина якобы не согласовала свои действия по установлению опасных зон над нейтральными водами с Государственной корпорацией по организации воздушного движения в Российской Федерации.
"Росавиация информирует о том, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Симферополем и другими городами России, гарантирована", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 25 ноября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя заявление Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации о якобы "нарушении украинской стороной российского воздушного пространства во время испытаний ракетного оружия", заявил, что Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, Росавиация 25 ноября заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке намерена провести ракетные стрельбы в районе Симферополя.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".