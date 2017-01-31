У роботі турнікетів на станції метро “Майдан Незалежності” стався збій

У відповідь на запитання, що стало причиною збою у роботі турнікетів, у прес-службі послалися на проблеми із електропостачанням.

“Проблеми із електропостачанням. Фахівці з’ясовують ще причину”, — зазначили у прес-службі.

За даними УНН, турнікети не працювали близько 40 хвилин. Наразі їхню роботу відновлено.