В работе турникетов на станции метро "Майдан Незалежности" произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня в обеденное время на станции метро "Майдан Незалежности" не работали турникеты, причины сбоя выясняются. Об этом УНН сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.
В ответ на вопрос, что стало причиной сбоя в работе турникетов, в пресс-службе сослались на проблемы с электроснабжением.
"Проблемы с электроснабжением. Специалисты выясняют еще причину ", - отметили в пресс-службе.
По данным УНН, турникеты не работали около 40 минут. Сейчас их работу восстановлено.