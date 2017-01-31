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В работе турникетов на станции метро "Майдан Незалежности" произошел сбой

Киев • УНН

 • 21265 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня в обеденное время на станции метро "Майдан Незалежности" не работали турникеты, причины сбоя выясняются. Об этом УНН сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

В ответ на вопрос, что стало причиной сбоя в работе турникетов, в пресс-службе сослались на проблемы с электроснабжением.

"Проблемы с электроснабжением. Специалисты выясняют еще причину ", - отметили в пресс-службе.

По данным УНН, турникеты не работали около 40 минут. Сейчас их работу восстановлено.

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