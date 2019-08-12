У роботі Google стався збій

"Збої в роботі Google спостерігаються з 17:33 за часом Східного узбережжя США (00:33 понеділка за київським часом)", - йдеться в повідомленні сервісу.

Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США і Європи (Бельгія, Велика Британія, Франція та ін.).

Про збої у користувачів з України не повідомляється.

У користувачів виникають проблеми зі входом в обліковий запис (19%) і з роботою пошукової системи (80%).

Нагадаємо, Google вшанував пам'ять Пантелеймона Куліша особливим Doodle.