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У роботі Google стався збій

У роботі Google стався збій

Київ • УНН

 • 15630 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Проблеми в роботі американської пошукової системи Google спостерігаються в понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.

"Збої в роботі Google спостерігаються з 17:33 за часом Східного узбережжя США (00:33 понеділка за київським часом)", - йдеться в повідомленні сервісу.

Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США і Європи (Бельгія, Велика Британія, Франція та ін.).

Про збої у користувачів з України не повідомляється.

У користувачів виникають проблеми зі входом в обліковий запис (19%) і з роботою пошукової системи (80%).

Нагадаємо, Google вшанував пам'ять Пантелеймона Куліша особливим Doodle.

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