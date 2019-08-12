В работе Google прозошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.
"Сбои в работе Google наблюдаются с 17:33 по времени Восточного побережья США (00:33 понедельника по киевскому времени)", - говорится в сообщении сервиса.
Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США и Европы (Бельгия, Великобритания, Франция и др.).
О сбоях у пользователей из Украины не сообщается.
У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (19%) и работой поисковой системы (80%).
Напомним, Google почтил память Пантелеймона Кулиша особым Doodle.