У РНБО заявили про загрозу дефіциту води в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Держагентство водних ресурсів повідомило РНБО про ймовірність водного дефіциту в басейнах деяких річок. У цьому контексті Секретар РНБО України Олексій Данілов зазначив, що ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
“Оптимізація використання наявних водних ресурсів всіма суб’єктами господарювання та забезпечення населення якісною питною водою є питанням безпеки держави в умовах зміни клімату, на важливості якого постійно наголошує Президент України Володимир Зеленський”, - сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Зазначається, що під час засідання робочої групи представники міністерств і відомств, наукових установ та фахівці Апарату РНБО України розглянули питання стосовно стану поверхневих водних об’єктів та прогнозні показники забезпеченості населення і галузей економіки України поверхневими водними ресурсами протягом поточного року.
“Згідно з інформацією Державного агентства водних ресурсів України, останні п’ять років були маловодними, й існує ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження. У цьому контексті Секретар РНБО України зазначив, що ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання”, - повідомили у пресслужбі.
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За словами Олексія Данілова, важливо провести повну інвентаризацію джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин з метою залучення їх до систем водопостачання.
“Під час засідання також йшлося про необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою. Також було ініційовано й обговорено питання стосовно необхідності розробки водної стратегії України. За підсумками наради ухвалене протокольне рішення з рекомендаціями Урядові України щодо забезпечення водної безпеки держави у 2020 році”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Держводагентстві розповіли, на яких річках спостерігається маловодність.