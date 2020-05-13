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В СНБО заявили об угрозе дефицита воды в Украине

Киев • УНН

 • 22155 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Госагентство водных ресурсов сообщило СНБО о вероятности водного дефицита в бассейнах некоторых рек. В этом контексте Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В СНБО заявили об угрозе дефицита воды в Украине

"Оптимизация использования имеющихся водных ресурсов всеми субъектами хозяйствования и обеспечения населения качественной питьевой водой является вопросом безопасности государства в условиях изменения климата, важность которого постоянно подчеркивает Президент Украины Владимир Зеленский", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Отмечается, что в ходе заседания рабочей группы представители министерств и ведомств, научных учреждений и специалисты аппарата СНБО Украины рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года.

"Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, что имеют значительную антропогенную нагрузку. В этом контексте Секретарь СНБО Украины отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления", - сообщили в пресс-службе.

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По словам Алексея Данилова, важно провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

"Во время заседания также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой. Также было инициировано и обсуждено вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины. По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями Правительству Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Госводагентстве рассказали, на каких реках наблюдается маловодность.

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