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У РНБО відреагували на визнання Молдовою російської "мовою міжнаціонального спілкування"

Київ • УНН

 • 20376 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час онлайн-зустрічі з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом заявив, що визнання Молдовою російської мови "мовою міжнаціонального спілкування" є дуже небезпечним. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

У РНБО відреагували на визнання Молдовою російської "мовою міжнаціонального спілкування"

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів онлайн-зустріч з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили поточну безпекову ситуацію у регіоні, приділивши особливу увагу подіям у Білорусі та післявиборчій ситуації у Молдові, на яку, за словами Данілова, "РФ не має бажання втрачати вплив".

"Вчорашнє рішення парламенту Молдови щодо визнання російської мови "мовою міжнаціонального спілкування" є дуже небезпечним", - зазначив секретар РНБО України.

Так, окрему увагу сторони також приділили питанню боротьби з пандемією COVID-19, зокрема, забезпеченню масової вакцинації населення обох держав.

Зазначається, що секретар РНБО України та керівник БНБ Республіки Польща висловили впевненість у необхідності активізації подальшої співпраці між безпековими відомствами країн у форматі "Люблінського трикутника", з подальшим можливим залученням до взаємодії Румунії з огляду на безпекову ситуацію у Чорному морі та у контексті проведення Саміту НАТО у наступному році.

Крім того, Данілов підтримав ініціативу Солоха щодо організації на початку наступного року відкритої онлайн-конференції на тему безпекової ситуації в регіоні. Сторони домовились поглибити обмін інформацією між відомствами та розпочати роботу над організацією конференції.

Нагадаємо, парламент Молдови, більшість в якому зберігають союзники поки ще чинного президента країни Ігоря Додона, який програв президентські вибори, у середу прийняв низку законопроектів, які представники проєвропейської опозиції назвали "токсичними". Зокрема - щодо статусу російської мови у країні.

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